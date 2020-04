Milan, al via il casting per sostituire Donnarumma: tutti i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le incognite sul futuro del club rossonero c’è anche quella di capire cosa ne sarà di Gigio Donnarumma. Come noto il contratto del giovane portiere rossonero è in scadenza a giugno 2021 e per evitare che si ripresenti lo stesso identico scenario dell’estate 2017, il Milan e Mino Raiola dovranno cercare di trovare un’intesa in questi mesi. In caso contrario, è probabile che il club rossonero cercherà di piazzare il classe 1999 al miglior offerente.

Come riporta questa mattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi sarebbe già in cerca di un eventuale sostituto di Donnarumma. Tante le ipotesi che fanno parte del casting. Si va da una possibile decisione low cost, vale a dire puntare sul rientro di Pepe Reina dal prestito all’Aston Villa e affiancargli magari il giovane Plizzari per un anno, oppure puntare sempre su un giovane emergente come i profili di Meret del Napoli o Maximiano dello Sporting Lisbona.

Il primo è decisamente più costoso. Un talento, quello di Meret, che da anni aspetta di consacrarsi definitivamente. Ma nelle gerarchie di Gattuso è finito dietro ad Ospina e per questo in estate potrebbe cambiare aria. Il portoghese, invece, 21 anni – 2 in meno di Meret – è titolare allo Sporting Lisbona solo da dicembre e ha totalizzato fin qui appena 13 partite. Il suo sarebbe davvero un rischio.

Per quanto riguarda i profili di maggiore esperienza e affidabilità, il Milan segue Salvatore Sirigu del Torino e Juan Musso dell’Udinese. Entrambi da diverse stagioni risultano tra i portieri migliori del nostro campionato. Ma sul primo c’è la concorrenza proprio del Napoli, mentre sull’argentino è forte l’interesse dell’Inter vista la non più verde età di Handanovic. Ma dall’Inghilterra riportano di un’offerta shock del Chelsea per Donnarumma! CONTINUA A LEGGERE>>>

