Calciomercato Milan – Ag. Musso: “Andrà in una big, i rossoneri lo sono”

CALCIOMERCATO MILAN – Vicente Montes, agente di Juan Musso, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.com’. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan: “Donnarumma è sempre al centro dell’attenzione in tutti i periodi di calciomercato. I portieri hanno acquisito un grande valore nel mercato data la loro grande importanza nel gioco attuale e se analizzi i dieci migliori portieri del mondo, nessuno arriverà a 30 anni. Quest’ultima, fino a poco tempo fa, era considerata l’età ideale per il raggiungimento della maturità calcistica di un portiere. Juan ha ancora diversi anni per raggiungere il suo trentesimo compleanno. Se questa evoluzione continua, è ovvio che sarà in un futuro non troppo lontano, il portiere di una grande europea. E il Milan è assolutamente una grandissima squadra a livello europeo”

Sul suo valore: “Il valore sul mercato è qualcosa di così relativo. Se Kepa è costato 80 milioni al Chelsea, Courtois più o meno la medesima cifra e Donnarumma vale 100, quanto vale Juan Musso? Posso dirle che sicuramente sarebbe un investimento molto importante per il club che deciderà di chiudere l’operazione con l’Udinese”. Che numeri per il portiere argentino! Eccoli nel dettaglio >>>

