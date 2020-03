Calciomercato Milan – Musso, quanti clean sheet in stagione: Il dato

CALCIOMERCATO MILAN – Così come successo nel 2017, il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma tornerà a far discutere nei prossimi mesi. Il classe 1999 andrà in scadenza a giugno 2021 e potrebbe addirittura liberarsi a parametro zero in caso di mancato accordo con il Milan. Uno scenario che i rossoneri vogliono evitare, per questo motivo non sarebbe impossibile immaginare una cessione la prossima estate, viste le insistenze di Mino Raiola e la precaria situazione societaria.

Uno dei nomi che circola in orbita Milan è Juan Musso dell’Udinese. Il portiere argentino sta stupendo dal punto di vista del rendimento nonostante le difficoltà della sua squadra. Ma c’è un dato che più impressiona dato il contesto: quello dei clean sheet. Musso, infatti, insieme a Strakosha e Silvestri, è al secondo posto in questa speciale classifica con 9 clean sheet all’attivo. Chi è il primo? Proprio il portiere che potrebbe sostituire al Milan, Gigio Donnarumma (10). Non solo Musso però: ecco un altro portiere che il Milan sta valutando, continua a leggere >>>

