Calciomercato Milan – Idea Meret: i numeri stagionali del giovane italiano

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in caso di cessione, a fine stagione, di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, dalla cui partenza il Milan potrà ricavare una plusvalenza di almeno 50 milioni di euro, in rossonero potrebbe arrivare, per sostituirlo, Alex Meret dal Napoli.

Musso, classe 1994, veste la maglia dei friulani dal luglio 2018, quando venne acquistato dall’Udinese prima in prestito e poi riscattato per 22 milioni di euro l’estate successiva. Il giovane portiere italiano, finora, ha giocato 42 gare tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League con il Napoli, incassando 45 gol. Sono 21 le presenze nel campionato in corso, con 27 gol al passivo.

Meret, che ha perso il posto da titolare con Gennaro Gattuso in favore di David Ospina, è sotto contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2023 e, secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, vale, sul mercato, circa 35 milioni di euro. Meret, in rossonero, rischierebbe, però, di non trovare come compagno di squadra un fenomenale top player in odore di cessione: per i dettagli, continua a leggere >>>

