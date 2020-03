Calciomercato Milan – Dal Portogallo: derby con l’Inter per Luis Maximiano

CALCIOMERCATO MILAN – A fine stagione le strade del Milan e di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma dovrebbero separarsi, viste le difficoltà del club rossonero nell’intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto del numero 99, che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Ecco perché, qualora cedesse Donnarumma al miglior offerente nel corso della prossima estate di calciomercato, il Milan sta già iniziando a sondare alcuni profili per farsi trovare pronto ad ogni evenienza. E, in Portogallo, il quotidiano ‘O Jogo‘ oggi ha parlato di un interesse del Milan per Luis Maximiano.

Luis Maximiano, classe 1999, è portiere dello Sporting Lisbona: cresciuto nel settore giovanile dei ‘Leões‘, è da sempre considerato un grande talento e, a campionato in corso, ha soffiato il posto al titolare biancoverde, Renan Ribeiro. Qualora il Milan, però, voglia affondare il colpo su Luis Maximiano, dovrà tenere in conto un altro fattore.

Il giovane estremo difensore, infatti, è anche nel mirino dell’Inter, che lo sta valutando come vice di Samir Handanovic. C’è un altro portiere su cui Milan e Inter, al momento, sembrano essere in lotta. CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI >>>

