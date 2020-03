Calciomercato Milan – Donnarumma andrà via: Juventus in pole

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ il futuro di Gianluigi Donnarumma è ormai segnato e sarà certamente lontano dal Milan. Finora non è stata accettata nessuna offerta per discutere del prolungamento dello stipendio, pari a 6 milioni di euro netti a stagione. Mino Raiola si guarda intorno dunque; il club che è in pole per il classe 1999 è la Juventus. I rapporti tra il procuratore italo-olandese e i bianconeri sono ottimi (vedi affare De Ligt) e sta lavorando da tempo per questo tipo di soluzione.

Per la Juventus ci sarà ovviamente da risolvere prima la questione Szczesny, nel mirino del Psg e di alcune squadre di Premier League. Una volta ceduto il polacco, la Juventus si butterà a capofitto su Donnarumma. Se questa opzione non dovesse concretizzarsi il Psg rimane sempre vigile. La sua valutazione? Visto il contratto in scadenza è difficile pensare che il Milan possa riuscire ad ottenere una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Intanto Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni si 'Sky Sport',

