Calciomercato Milan – Se parte Donnarumma c’è Kepa: la sua carriera

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato che, nel caso in cui Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, a fine stagione, fosse venduto al Chelsea, i ‘Blues‘ girerebbero nell’operazione il loro estremo difensore, Kepa Arrizabalaga, al Diavolo.

Kepa, classe 1994, basco di Ondarroa, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Athletic Bilbao e, dopo qualche parentesi in prestito nella fila del Baskonia, del Ponferradina e del Real Valladolid, oltre che un’esperienza di due stagioni e mezza nella squadra B del team biancorosso, ha esordito nella Prima Squadra dell’Athletic l’11 settembre 2016.

Ha difeso i pali della porta basca per due stagioni intere, disputando 54 gare e subendo 65 reti: Kepa si è messo in luce con grandi parate e prestazioni superlative, conquistandosi, così, la prima convocazione nella Nazionale spagnola, nel 2017, e la partecipazione ai Mondiali 2018 in Russia. Con le selezioni giovanili delle ‘Furie Rosse‘ ha vinto gli Europei 2012 con la Under 19 ed è giunto secondo agli Europei 2017 con l’Under 21.

Nell’estate 2018, quindi, Kepa ha compiuto il grande salto, firmando per il Chelsea. I ‘Blues‘ di Roman Abramovic lo hanno pagato ben 80 milioni di euro, cifra minima consentita per far scattare la clausola rescissoria inserita nel contratto del portiere con l’Athletic Bilbao. La sua esperienza inglese, però, fin qui è stata caratterizzata da luci ed ombre e, pertanto, a fine stagione potrebbe andare via per rilanciarsi. Al Milan? QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

