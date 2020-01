Calciomercato Roma – Zaniolo k.o: i giallorossi valutano Politano e Suso

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, operato oggi a ‘Villa Stuart‘ per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e che ha finito anzitempo il proprio campionato, la Roma dovrebbe tornare sul mercato per acquisire un nuovo esterno destro d’attacco per il 4-2-3-1 di Paulo Fonseca.

Il club giallorosso starebbe valutando, per ‘TMW‘, Matteo Politano, classe 1993, dell’Inter, romano e cresciuto proprio nel settore giovanile della società capitolina. La richiesta dei nerazzurri di tanto contante, però, frena questa pista. Ecco perché la Roma sta valutando anche Jesús Suso, anch’egli del 1993, in uscita dal Milan: oggi la dirigenza gli ha spiegato che è pronta a cederlo già a gennaio.

Per Suso, intanto, sembra chiudersi, in via definitiva, la pista che lo avrebbe voluto in Spagna, al Siviglia. Per scoprire perché, continua a leggere >>>

