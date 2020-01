Calciomercato Milan – Dalla Spagna: per Suso niente Siviglia

CALCIOMERCATO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo spagnolo in uscita dal Milan, non si trasferirà al Siviglia in questa sessione invernale di calciomercato.

Lo assicura Alejandro Sáez, giornalista iberico operativo su ‘Estadio Deportivo‘, a cui il club andaluso avrebbe fatto sapere di non prendere in considerazione il ritorno di Suso nella Liga spagnola in questa finestra di mercato.

“Tutte bugie, mi assicurano“, il commento di Sáez all’articolo di ‘ED‘ che parla di mercato in tempo reale. Suso verrebbe valutato dal Milan circa 30 milioni di euro (forse anche qualcosa di meno …).

Il suo nome, di recente, è stato anche accostato alla Roma. Giallorossi che, però, visto l’infortunio di Nicolò Zaniolo, ora stanno puntando un obiettivo anche del Milan per questo mese di gennaio! Per i dettagli, continua a leggere >>>

