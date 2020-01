Calciomercato Milan – La Roma piomba su Politano: Suso sullo sfondo

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan nei giorni scorsi si è mosso decisamente per Matteo Politano, che è diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco. In questi giorni i rossoneri stanno studiando l’operazione, difficile pensare ad uno scambio con Franck Kessie come si era ipotizzato. Attenzione, però, perché nelle ultime ore c’è una concorrente per l’esterno d’attacco dell’Inter: si tratta della Roma.

La rottura del legamento crociato di Nicolò Zaniolo ha scombussolato i piani della dirigenza giallorossa, costretta a cercare un sostituto del classe 1999. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ci sono stati i primi contatti per Politano che adesso diventa un vero e proprio obiettivo. Sullo sfondo rimane anche Jesus Suso, ma finora non ci sono da registrare particolari movimenti. Intanto l’Arsenal ha chiesto informazione per Hakan Calhanoglu, continua a leggere >>>

