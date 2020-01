Calciomercato Milan – Suso piace al Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Prestazioni opache, ambiente ostile, cambio di modulo che lo penalizza. L’avventura di Suso al Milan sembra davvero arrivata ai titoli di coda questa volta. Col 4-4-2 deciso da Stefano Pioli lo spagnolo farebbe fatica e la dirigenza ha deciso di cederlo in caso di un’offerta ritenuta congrua. Il prezzo stabilito è sempre lo stesso: 40 milioni. Le offerte non mancano, ma non soddisfano. In Italia piace a Fiorentina e Roma, ma Suso è richiesto anche in Spagna, in particolare al Siviglia.

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, però, non ci sarebbe al momento una vera e propria trattativa al momento. Il Siviglia al momento cerca un attaccante e un esterno mancino e, tra l’altro, in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo, inoltre, è ritenuto eccessivo. Suso piace, ma al momento il prezzo è proibitivo. Per le ultime sulla Roma… Continua a leggere >>>

