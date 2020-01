Calciomercato Napoli – Raggiunto l’accordo con Politano

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli ha in tasca Matteo Politano. I partenopei sono pronti a consegnare a mister Gennaro Gattuso l’attaccante richiesto, mentre la Roma ha virato con decisione su Adnan Januzaj. Dopo l’intesa trovata con l’Inter, il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli era al lavoro con l’entourage del laterale offensivo per trovare un’accordo anche con il giocatore.

Gli azzurri avranno Politano con la formula di un prestito con obbligo di riscatto del valore di 25 milioni di euro. Oggi, stando a quanto riporta “Gianlucadimarzio.com“, si sarebbe trovata l’intesa con il calciatore e di conseguenza ci sarebbe il via libera.

Attenzione anche alle operazioni in uscita: Fernando Llorente potrebbe alla fine rientrare in questa operazione, anche se la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione di privarsi in questo momento dello spagnolo, visto anche l’infortunio di Dries Mertens. Intanto ci sono importanti novità per quanto riguarda la situazione di Lucas Paquetá. Per le ultime, continua a leggere >>>

