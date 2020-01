Calciomercato Inter – Anche Llorente nella trattativa con il Napoli per Politano?

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Inter e Napoli continuano a trattare per il passaggio di Matteo Politano in Campania. Ma c’è di più: i due club stanno provando ad inserire nell’operazione anche il prestito di Fernando Llorente, che farebbe il percorso opposto dell’attuale numero 16 nerazzurro. Lo spagnolo è stato già allenato da Antonio Conte ai tempi della Juventus e potrebbe riabbracciarlo vista la penuria di attaccanti in rosa per l’Inter.

