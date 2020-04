Calciomercato Milan – Via Donnarumma? C’è Walter Benítez: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – In estate il Milan potrebbe mettere sul mercato e cedere al miglior offerente Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021. Nel caso, dunque, in cui il numero 99 rossonero non prolungasse il proprio accordo con il Diavolo, si andrebbe verso una sua partenza e, a quel punto, il Milan si troverebbe costretto alla sua sostituzione.

Tra i tanti, tantissimi nomi accostati al Diavolo negli ultimi giorni, da Luís Maximiano (Sporting Lisbona) a Salvatore Sirigu (Torino), passando per Juan Musso (Udinese), Alex Meret (Napoli) ed Alessio Cragno (Cagliari), si è parlato anche di Walter Benítez, classe 1993, estremo difensore argentino, ex Quilmes, che, dalla stagione 2016-2017, difende i pali della porta del Nizza, nella Ligue 1 francese.

Walter Benítez, nato a San Martín, è un portiere molto affidabile, 193 centimetri di altezza per 91 chilogrammi di peso, che, in quattro stagioni tra i pali della porta della compagine della Costa Azzurra, ha giocato da titolare dal 2017 in poi, collezionando, in totale, 106 gare nelle quali ha incassato 125 reti. Ma perché Walter Benítez potrebbe fare al caso del Milan o, comunque, finire al Milan? È presto detto.

Il suo ingaggio è molto contenuto (siamo intorno i 2 milioni di euro netti a stagione) ed è assistito da Mino Raiola, stesso agente di Donnarumma, il quale, così facendo, sistemerebbe due suoi calciatori con un solo ‘colpo’ di mercato. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>