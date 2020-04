Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Meret: chi la spunterà? | News

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, e, qualora non trovasse in questi mesi l’accordo per il prolungamento dello stesso (con, conseguente, aumento dell’ingaggio), verrà presumibilmente ceduto nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Uno dei nomi più ‘caldi’ per la sua sostituzione è quello di Alex Meret, classe 1997, portiere cresciuto nell’Udinese, passato attraverso un’esperienza formativa nella fila della Spal e, adesso, estremo difensore del Napoli dell’ex giocatore ed allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Meret, sotto contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2023, potrebbe andare via in estate.

Questo perché il ragazzo, dopo un inizio da titolare e qualche errore di troppo, è scivolato dietro David Ospina nelle gerarchie di Gattuso e, per la sua crescita, sarebbe auspicabile giocare con continuità. Il Milan pensa seriamente a Meret, portiere ancora molto giovane e di grande prospettiva, ma, al momento, giudica un po’ alta la richiesta del Napoli per privarsene: 30 milioni di euro.

Nel caso in cui, comunque, il Diavolo decidesse di affondare il colpo su Meret, dovrebbe vedersela con la concorrenza dell’Inter, per un derby di mercato tutto meneghino: i nerazzurri, infatti, vorrebbero acquistarlo per assicurarsi il sostituto di Samir Handanovic, entrato nella fase finale della sua carriera all’Inter. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>