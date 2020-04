Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic possibile: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – È ancora incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan che, al momento si trova in Svezia per trascorrere la quarantena con la sua famiglia e, in attesa che si riprenda a giocare a calcio in Italia, si allena a Stoccolma con l’Hammarby, club di cui è socio.

Ibrahimovic andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno e, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, una sua conferma striderebbe con la filosofia del fondo Elliott Management Corporation, che vuole puntare su calciatori giovani, dai costi contenuti e dagli ingaggi entro un certo limite.

Naturalmente, un contratto ‘ricco’ come quello di Ibrahimovic, il quale, nel caso in cui rinnovasse il proprio accordo con il Milan per la stagione 2020-2021, andrebbe a percepire 7 milioni di euro netti, va in contrasto con questa linea dettata dalla proprietà. Un accordo tra le parti, però, è ancora possibile nel caso in cui il nativo di Malmö volesse rimanere a giocare in Italia e nel Milan.

Per ‘Sport Mediaset‘, ovviamente, si dovrebbe rivedere l’accordo a cifre più basse e sostenibili per il Milan, ma un Ibrahimovic-ter, in maglia rossonera, è ancora possibile. Magari facendo in modo anche che Ibrahimovic, al termine della sua carriera, diventi anche uomo-immagine del Milan. LEGGI QUI GLI ANEDDOTI DI DEMETRIO ALBERTINI SUL SUO PASSATO ROSSONERO >>>