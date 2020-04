NEWS MILAN – Come riportato dal profilo Instagram dell’Hammarby, oggi, Zlatan Ibrahimovic si allenerà ancora con la squadra svedese.

Ricordiamo che l’attaccante svedese del Milan possiede delle quote del club di Stoccolma (il 25%), e dunque è uno dei co-proprietari. In attesa di capere se e quando la nostra Serie A ripartirà, Ibrahimovic si sta tenendo in forma in patria.