Calciomercato Milan – Suso, il Siviglia potrebbe riscattarlo subito: il motivo

NEWS MILAN – E’ notizia di ieri che in caso di congelamento della classifica della Liga spagnola si guarderebbero le posizioni alla 27^ giornata. In quel caso il Siviglia arriverebbe terzo in classifica e dunque qualificato alla prossima Champions League. Un obiettivo che permetterebbe agli andalusi di riscattare obbligatoriamente Jesùs Suso – in prestito per 18 mesi – per una cifra vicina ai 20 milioni. Una plusvalenza secca e importante per il bilancio dei rossoneri in vista della prossima sessione di mercato. La notizia piuttosto clamorosa sarebbe l’esclusione dell’Atletico Madrid, al momento sesto in classifica.

