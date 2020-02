Verso Fiorentina-Milan: Rebic, ci guadagna anche Commisso

CALCIOMERCATO MILAN – Domani sera, in occasione di Fiorentina-Milan, gara valevole per l’anticipo serale della 25^ giornata di Serie A, i rossoneri schiereranno titolare, come esterno sinistro offensivo del loro ormai consueto 4-2-3-1, l’attaccante croato Ante Rebic.

Rebic, come ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, è stato portato in Italia proprio dalla Fiorentina, prelevato per 4,5 milioni di euro dal RNK Spalato nell’agosto 2013. In viola, però, Rebic è non mai riuscito ad imporsi (appena 12 presenze e 3 gol, intervallate da due prestiti a RB Lipsia, in Germania, e Hellas Verona, in Serie A), e, nell’estate 2016, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, successivamente scattato, ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Ora Rebic si trova in prestito biennale al Milan, ma, non appena in club di Via Aldo Rossi troverà un accordo con l’Eintracht per il riscatto definitivo del suo cartellino, a sorridere sarà anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Infatti, all’epoca della sua cessione alle ‘Aquile‘, il club viola si riservò il 50% dei proventi della futura rivendita del calciatore. Dunque la Fiorentina speri che Rebic, 6 gol nelle ultime 8 gare tra campionato e coppe, continui a far bene ed a segnare per restare alla corte di Stefano Pioli.

Magari, nella logica viola, a partire dalla gara successiva a quella del ‘Franchi‘ … Intanto, sempre sul fronte mercato, sembrano spalancarsi le porte per un altro gradito ritorno in rossonero dopo quello di Zlatan Ibrahimovic. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android