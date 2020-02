Verso Fiorentina-Milan: Rebic ritorna al ‘Franchi’ da eroe

NEWS MILAN – Dopo un 2019 orribile, con appena 178′ totalizzati sul terreno di gioco in 4 mesi, il 2020 di Ante Rebic è di tutt’altra pasta: divenuto titolare inamovibile della formazione di Stefano Pioli, l’attaccante croato ha realizzato 6 gol nelle ultime 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia, molti di questi decisivi, ed è divenuto addirittura capocannoniere stagionale del Diavolo al pari di Theo Hernández.

Un’esplosione roboante quella di Rebic, il quale, finalmente, è riuscito ad integrarsi in rossonero: il numero 18 giostrerà ancora titolare, sabato sera, al fianco di Zlatan Ibrahimovic, in occasione di Fiorentina-Milan, anticipo serale della 25^ giornata di campionato. Una partita che, per Rebic, sarà davvero speciale, giacché l’ex Eintracht Francoforte tornerà al ‘Franchi‘ di Firenze da eroe anziché da comprimario. ‘Status‘ con cui aveva lasciato, per sempre, la città toscana qualche anno fa.

Rebic, infatti, fu portato in Italia per la prima volta proprio dalla Fiorentina, prelevato nell’agosto 2013 dal RNK Spalato per 4,5 milioni di euro. In viola, Rebic non è mai riuscito a far vedere tutto il suo valore: un po’ perché ancora giovane, un po’ perché impiegato saltuariamente e con il contagocce. Appena 12 presenze in maglia viola, con 3 gol, però, all’attivo tra campionato e coppe, tanto per far capire che di talento ce n’era, in un periodo in cui finì in prestito due volte, una al RB Lipsia, in Germania, ed una all’Hellas Verona.

La Fiorentina si privò definitivamente di Rebic nell’estate 2016, quando lo cedette all’Eintracht in prestito con obbligo di riscatto per 2 milioni di euro. A distanza di tanti anni, però, quell’operazione rischia di fruttare molto bene alla Fiorentina. Il club viola, infatti, si riservò, in quella compravendita, il 50% di una futura rivendita del cartellino del calciatore. Per ora, i viola non hanno incassato un euro dal trasferimento di Rebic al Milan, avvenuto in prestito biennale, ma potrebbero sorridere in futuro.

Da qui al 30 giugno 2021, infatti, Milan ed Eintracht Francoforte dovranno sedersi ad un tavolo per capire il destino tanto di Rebic quanto di André Silva, che, nell’operazione di mercato tra i club, aveva compiuto il percorso inverso, direzione Germania. Si parla di un ‘gentlemen agreement‘ tra le società, per una ratifica dell’acquisto di entrambi i calciatori a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Così fosse, la Fiorentina, da quell’operazione Rebic, intascherebbe, anni dopo, ben 12,5 milioni e, al contempo, anche l’Eintracht esulterebbe per la maxi-plusvalenza.

Chi, per ora, esulta sul campo è proprio l’ariete croato, il quale, nelle fila del Diavolo di Pioli, sta trovando finalmente la sua consacrazione a grandi livelli e che, magari, vorrà far vedere al pubblico del ‘Franchi‘ che sarebbe stato capace di regalare loro tutt’altro tipo di gioie. Se c’è una legge non scritta, nel calcio, che viene puntualmente applicata è quella del gol dell’ex: Rebic scalda i motori e si prepara a dar seguito al suo magic moment in rossonero. A proposito di ex: il Milan potrebbe riabbracciarne un altro, importantissimo, la prossima estate: per le ultime di mercato, continua a leggere >>>

