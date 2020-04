Calciomercato Milan – Se parte Gigio, occhi su Onana dell’Ajax

CALCIOMERCATO MILAN – Intorno alla figura di Gigio Donnarumma ruoterà tutto il mercato della prossima sessione dei rossoneri. Il portiere del Milan ha fatto filtrare dal suo entourage alcuni giorni fa di voler restare anche la prossima stagione. Un pensiero che ha fatto molto piacere al club di via Aldo Rossi, ma sanno anche che dalle parole bisognerà passare ai fatti. In caso di mancato rinnovo di contratto, infatti, Gigio verrà ceduto al miglior offerente e per il Milan verrà segnata una plusvalenza secca a bilancio.

E’ per questo motivo che la società si sta guardando attorno per non rimanere spiazzata qualora il classe ’99 non accetterà le condizioni del nuovo contratto. Tra i vari profili osservati e per cui il Milan avrebbe chiesto informazioni c’è anche André Onana, classe 1996 dell’Ajax. Il portiere nigeriano è cresciuto nel vivaio del Barcellona, ma è da quando ha 19 anni che difende i pali della porta dei Lancieri. Un profilo non più giovanissimo (24 anni ndr), ma che rientra ancora perfettamente nei parametri imposti da Ivan Gazidis e da Ralf Rangnick, probabile prossimo allenatore dei rossoneri.

Come sappiamo i gioielli dell’Ajax non sono mai incedibili, ma con la squadra di Amsterdam è sempre complicato trattare. Gli olandesi sono una bottega cara e certamente anche in questo caso non abbasseranno la guardia, visto il contratto in scadenza nel 2022. La concorrenza per Onana è alta: sul nigeriano ci sono anche Barcellona, Chelsea, Borussia Dortmund, PSG e Tottenham. Società più ricche e con progetti certamente più affascinanti rispetto a quello ancora poco chiaro del Milan.

Il Milan, secondo Tuttosport, potrebbe tutelarsi con Maximiano, portiere portoghese di 21 anni dello Sporting Lisbona. Poca esperienza ma in patria è ritenuto un talento molto promettente. Intanto, a proposito di portieri oggi compie gli anni un ex rossonero: ecco chi è>>>

