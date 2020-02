Calciomercato Milan – Rivoluzione rossonera: il bilancio di gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fa un bilancio del mercato invernale del Milan. Sono stati effettuati cinque acquisti e sei cessioni, e in più c’è stato il colpo di scena finale, visto che è all’ultimo minuto è saltato l’affare Robinson, che aveva già sostenuto le visite mediche.

L’unico vero titolare ingaggiato è Ibrahimovic, anche se Kjaer ha giocato quattro gare consecutive da titolare, visto i problemi fisici di Musacchio. L’obiettivo in ogni caso è stato raggiunto, cioè quello di tracciare una linea piuttosto marcata con il passato, mettendo alla porta calciatori che non facevano più parte del progetto. Inoltre quella di gennaio è stata l’occasione di tagliare i costi, considerando che chi è arrivato al posto di Suso, Piatek, Reina, Caldara, Rodriguez e Borini ha ingaggi inferiori.

I colpi principali in uscita sono stati appunto Suso (se il Siviglia si qualificherà in Champions il Milan effettuerà una plusvalenza di circa 25 milioni) e Piatek (l’Hertha Berlino assicura subito 27 milioni di euro), mentre in entrata, oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, c’è stato il colpo Saelemaekers, che è stato ufficializzato nella serata di ieri, a differenza di quanto fatto Robison, che è stato di fatto rimpiazzato con Laxalt.

L’addio più emblematico però è stato sicuramente quello di Caldara: doveva essere l’erede di Bonucci, invece è stato salutato senza rimpianti, tra infortuni e intoppi vari. L’unico “problema” rimasto, se così vogliamo chiamarlo, è quello di Paqueta, ma Stefano Pioli cercherà di rivitalizzarlo. Ricapitalondo, sono stati acquistati Ibrahimovic, Kjaer, Begovic, Saelemaekers e Laxalt, mentre sono stati ceduti Caldara, Reina, Borini, Suso, Piatek e Rodriguez per un saldo totale di 29,5 milioni di euro. Intanto si pensa a un attaccante per l’estate, continua a leggere >>>

