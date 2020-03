Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Christensen

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ci sarebbe, di nuovo, anche il nome di Andreas Christensen, difensore centrale danese classe 1996 di proprietà del Chelsea, nella ‘lista della spesa’ del Milan in vista della stagione 2020-2021.

Christensen, trattato dal Diavolo già nel corso della passata estate e dell’ultima sessione invernale di calciomercato, non sarebbe infatti mai uscito dai radar del club di Via Aldo Rossi, anche se, dopo il fallimento della trattativa per Jean-Clair Todibo del Barcellona (poi finito allo Schalke o4), i rossoneri abbiano deciso di virare sul più esperto ed economico Simon Kjaer.

Il Milan era stato costretto a mollare Christensen perché Frank Lampard, manager dei ‘Blues‘, non aveva dato il via libera alla sua cessione: ad inizio 2020, infatti, il danese aveva iniziato a giocare un po’ di più, togliendo, di fatto, il posto in squadra al francese Kurt Zouma.

Ora, però, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ed un futuro ancora nebuloso, per capire il futuro di Christensen si dovranno attendere le mosse, in entrata ed in uscita, del Chelsea, che si è visto revocare il blocco sul mercato originariamente impostogli dalla FIFA.

Qualora i londinesi decidessero di cederlo, il Milan si farebbe trovare pronto: il suo profilo si sposa alla perfezione con l’idea di un Milan giovane, talentuoso e futuribile che ha in mente il fondo Elliott Management Corporation, magari da affidare a Ralf Rangnick. Unico ostacolo? Il prezzo del suo cartellino: vale 30 milioni di euro. JUVENTUS INVECE VICINA AD UN COLPO DA 90 IN PREMIER LEAGUE >>>

