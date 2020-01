VIDEO MILAN – Frank Lampard, manager del Chelsea, ieri in conferenza stampa alla vigilia del match di oggi a ‘Stamford Bridge‘ contro il Burnley, ha, di fatto, tolto dal mercato il difensore centrale danese Andreas Christensen, classe 1996, obiettivo del Milan in questa sessione di gennaio. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Lampard in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

