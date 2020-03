Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, Gazidis spinge per il sì

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, il Milan pensa già al futuro e presto, molto presto, dovrà cercare di rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Diavolo dalla stagione 2018-2019.

Il contratto di Romagnoli con il Milan scadrà il 30 giugno 2022: in teoria ci sarebbe tempo per mettersi al tavolo con il suo agente, Mino Raiola, e ridiscutere le modalità di un nuovo accordo, ma Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, non vorrebbe arrivare troppo a ridosso della scadenza dell’attuale contratto prima di negoziarne un altro.

Ecco perché, per la 'rosea', nei prossimi mesi inizierà la trattativa tra il Milan e Romagnoli, con l'obiettivo di blindare il capitano rossonero che piace a Juventus, Barcellona ed Atlético Madrid.

