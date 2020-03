Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: dipenderà da Ibrahimovic?

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, classe 1999, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021.

Per il quotidiano torinese, Donnarumma, assistito da Mino Raiola, stesso procuratore di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe attendere proprio le mosse dello svedese prima di capire se prolungare o meno il proprio contratto con il Milan. In un Milan senza Ibrahimovic, meno competitivo e più futuribile, Donnarumma accetterà di siglare un nuovo patto con il Diavolo, magari anche a cifre inferiori rispetto i 6 milioni di euro netti stagionali attualmente percepiti?

Per ‘Tuttosport‘, dunque, in questo caso, dopo anni di fedeltà, Donnarumma potrebbe decidere, a 21 anni, di pensare ad una carriera lontano dal Milan. E, qualora questo scenario si verificasse, c’è già un top club europeo in pole position per il numero 99. Per i dettagli, continua a leggere >>>

