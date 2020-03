Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (10/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, martedì 10 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano ovviamente l’emergenza coronavirus, con il Governo che ha deciso di estendere la zona rossa in tutta Italia. Sospesa la Serie A fino al 3 aprile: l’immagine simbolo è il messaggio di Caputo, attaccante del Sassuolo, dopo il gol segnato ieri contro il Brescia. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA