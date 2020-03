Calciomercato Milan – Ibrahimovic è pensieroso: ecco i suoi dubbi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è totalmente incerto. L’attaccante, infatti, è molto pensieroso. In campo non tutti mettono la sua applicazione, mentre fuori dal rettangolo verde sta vivendo una situazione insospettabile qualche settimana fa: il Milan a cui aveva pensato quando lo avevano chiamato Maldini e Boban non è certamente questo. Zlatan era fortemente legato ai due dirigenti, e dunque il suo rinnovo con il club rossonero per la prossima stagione è fortemente a rischio. Intanto il presidente Scaroni ha parlato del licenziamento di Boban, continua a leggere >>>

