Calciomercato Milan – Ravezzani: “Piatek? Non ha senso venderlo”

CALCIOMERCATO MILAN – Ibra è sbarcato a Milano ed è pronto per la sua seconda avventura in rossonero. La dirigenza del Diavolo si è quindi assicurata le prestazioni e i gol dell’asso svedese, sistemando l’attacco. Tuttavia, il reparto offensivo lascia ancora qualche punto interrogativo, uno in particolare: Che ne sarà di Piatek?

Il polacco è il giocatore che rischia di più il posto, con mister Pioli che verosimilmente starà studiando moduli e dettami tattici che possano giovare principalmente al gioco di Ibrahimovic. Piatek va venduto o deve restare ?

Per il noto giornalista di Telelombardia Fabio Ravezzani la risposta è no. Su twitter Ravezzani scrive: “Chiariamo subito una cosa. Piatek è stato uno dei più grandi misteri calcistici del 2020. Ma non avrebbe senso per il Milan venderlo adesso e affrontare il resto della stagione affidandosi al solo Ibra che resta un’affascinante incognita”.

Poi il giornalista rincara la dose e aggiunge: “Il Milan ha una proprietà senza volto, senza passione. È in una fase di transizione da 3 anni in attesa che una persona fisica lo raccolga e gli ridia idee, valori, progetti. Purtroppo nel frattempo i facenti funzione improvvisati si alternano con relativi errori”.

C’è un opzione che resta percorribile: trattenere Piatek e provare ad incastrarlo nel nuovo meccanismo, perché no, magari anche al fianco di Ibrahimovic. Tante sono state le coppie di bomber che in Serie A hanno fatto benissimo, Ibrahimovic stesso in coppia con Trezeguet, o lo svedese con Cruz ai tempi dell’Inter.

L’ultima parola spetta a Pioli e soprattutto alla dirigenza, intanto Piatek scalda i motori per la Sampdoria. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il PSG continua il pressing su Paquesta, per le ultime sulla trattativa continua a leggere >>>

