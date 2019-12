Ravezzani: “Todibo? Un profilo alla Leao: ha senso prenderlo?”

CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato del Milan è appena cominciato e prevede altre mosse in entrata come in uscita. Se l’addio ormai certo di Borini, destinato al Genoa, non scuote più di tanto i tifosi, è più la partenza di Piatek, per ora solo ventilata, a destare preoccupazioni.

Anche i possibili nuovi arrivi non scaldano la piazza: si sognava Merih Demiral mentre la pista più probabile porta a Jean-Clair Todibo. Un nome che non scalda del tutto la tifoseria ma che lascia perplesso anche Fabio Ravezzani, direttore di ‘Mediapason‘ infatti, boccia il difensore sui social senza mezzi termini.

Ravezzani scrive su ‘Twitter‘: “Una considerazione su Todibo. Premesso che sul giocatore c’è anche il Leverkusen, mi chiedo se davvero serva al Milan un ventenne con zero esperienza di calcio italiano da inserire in corsa. Ha un profilo molto simile a Leao che paga proprio questo noviziato. Ha senso prenderlo?”.

Le reazioni del popolo rossonero sono contrastanti: in alcuni c’è scetticismo, altri aspettano e preferiscono Mattia Caldara, mentre quelli a favore bocciano Mateo Musacchio e vorrebbero avere un “titolare dignitoso” fin da subito. Intanto però la dirigenza rossonera continua a lavorare per portare il giovane difensore del Barcellona a Milano: per le ultime, continua a leggere >>>

