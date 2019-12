Calciomercato Milan – Borini a un passo dal Genoa

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport è sempre più vicina la prima cessione di questo mercato invernale per il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni Fabio Borini dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Genoa.

L’attaccante, infatti, ha chiesto di essere ceduto per poter giocare con continuità, e nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto biennale con il club ligure. Con ogni probabilità il Milan e Borini risolveranno il contratto in essere, visto che l’ex Roma andrà in scadenza il 30 giugno 2020. Intanto novità importanti sull’affare Todibo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android