Calciomercato Milan – Pressing per Zaracho: l’argentino che ricorda Hamsik

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è già al lavoro in vista della prossima stagione e tra gli obiettivi di mercato sembra esserci Matias Zaracho del Racing de Avellaneda. Il club argentino che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti tra cui, ultimo in ordine di tempo, Lautaro Martinez attaccante dell’Inter, non ha intenzione di privarsi tanto facilmente del centrocampista classe 1998.

Zaracho è da tempo finito sul taccuino della dirigenza rossonera, visto che sia in estate che nell’ultima sessione di mercato, ha incontrato a Casa Milan Augustìn Jimenez, procuratore dell’argentino del Racing, ma non solo visto che rappresenta anche Angel Correa e Rodrigo De Paul. Tutti e tre, chi più e chi meno, sono finiti nel mirino del Milan che li segue con costanza.

In particolare il classe 1998 è ritenuto un grande talento in patria e per molti assomiglia per le proprie caratteristiche tattiche a Marek Hamsik. Schierato il più delle volte come mezzala mancina del centrocampo a 3, Zaracho ha segnato 4 reti in 17 gare. Il Milan, stando a quando riportato da Tuttosport, ha offerto 15 milioni per il suo cartellino, ma il Racing pare non sia disposto a scendere sotto i 25. Secondo diverse fonti, tuttavia, il centrocampista avrebbe una clausola rescissoria che lo potrebbe liberare ad un prezzo più conveniente: continua a leggere>>>

