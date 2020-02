Calciomercato Milan – Zaracho come Lautaro: il Racing chiede 25 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Esattamente come avvenuto nel 2018 con la cessione all’Inter di Lautaro Martinez, il Racing de Avellaneda chiede 25 milioni per Matias Zaracho. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan sarebbe fermo ad una offerta di 15 milioni al club argentino, ma potrebbe farsi forte della volontà del ragazzo, sempre più convinto di accettare il progetto rossonero. Il club di via Aldo Rossi vuole accelerare i tempi, consapevole del fatto che in estate potrebbe partire un’asta per il classe 1998. Diverse squadre portoghesi e spagnole sono sulle tracce del trequartista argentino. Intanto, Ibrahimovic vorrebbe restare al Milan anche la prossima stagione: e in estate sarà raggiunto da moglie e figli>>>

