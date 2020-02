Ibrahimovic, in estate sarà raggiunto da moglie e figli che oggi sono a Stoccolma

NEWS MILAN – In vista della prossima estate Zlatan Ibrahimovic sarà raggiunto a Milano dalla moglie Helena e dai suoi figli Maximilian e Vincent che oggi vivono a Stoccolma. L’attaccante svedese, infatti, vive attualmente da solo in un hotel del capoluogo lombardo e dalla prossima stagione – qualora dovesse rimanere in rossonero – riprenderà possesso di una delle sue case che Ibra ha in città. Intanto, lo svedese vuole restare, ma ad una condizione>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android