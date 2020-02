Milan, Ibrahimovic vuole restare in rossonero: ma chiede rinforzi

NEWS MILAN – Nove presenze totali da quando è tornato al Milan, di cui 7 dal primo minuto e 3 reti totali contro Cagliari, Inter e Torino (Coppa Italia). Zlatan Ibrahimovic ha gli stessi numeri di media di 10 anni fa quando fece il suo esordio al Milan e quando la sua carriera gli prospettava ancora tante gioie e numerose vittorie. Oggi la linea dell’orizzonte dell’attaccante svedese è più limitata, ma Ibra ha maggiore autorevolezza, esperienza e soprattutto la stessa classe di un tempo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, Zlatan vuole restare al Milan anche il prossimo farlo, ma vorrebbe farlo in una squadra maggiormente competitiva. Una richiesta più che legittima per uno come lui che vuole chiudere la carriera ai vertici. La società e la proprietà pare abbiano una linea comune in questo senso. Entrambe vogliono che Ibra rimanga in rossonero anche la prossima stagione, visto che sul campo ha dimostrato di poter essere ancora decisivo e molto utile alla causa.

Attualmente l’attaccante di Malmoe vive da solo in un hotel in centro a Milano, una soluzione adatta per un periodo con scadenza a breve termine. Dalla prossima estate è previsto che venga raggiunto dalla moglie e dai figli che ora sono a Stoccolma e che riprenderanno possesso di una delle case che lo svedese possiede nel capoluogo lombardo.

Zlatan vuole restare e nel mirino ha messo il Genoa, squadra che ha già bucato 4 volte negli 8 precedenti. Nella giornata di ieri lo svedese ha postato una foto su Instagram in cui potrebbe aver lanciato un messaggio diretto alla società: “Prendimi Milan”, ha scritto lo svedese intento a correre sui campi di Milanello durante la seduta. Una semplice didascalia ad una foto o qualcosa di più? Se abbiamo imparato qualcosa di Zlatan è che non fa mai le cose tanto per farle..

