Benevento, Vigorito: “Ho cercato Ibrahimovic tramite Inzaghi”

NEWS MILAN – Oreste Vigorito, Presidente del Benevento (club che quest’anno sta dominando la Serie B con Filippo Inzaghi allenatore) ha parlato ai microfoni di Sky Sport della pazza idea Zlatan Ibrahimovic che a gennaio gli era venuta in mente.

Vigorito ha dichiarato: “Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto a lui se aveva ancora rapporti con Ibrahimovic”.

Vigorito ha aggiunto: “Pippo mi chiese se parlavo seriamente e io risposi che non avremmo messo Ibra a fare le pizze, ma volevamo farlo giocare nella nostra squadra. A quel punto Inzaghi mi ha spiegato come Ibra non sarebbe mai venuto al Benevento perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui”.

Come ultima cosa Vigorito ha detto che: “L’obiettivo del Benevento è quello di far crescere i talenti che ancora non sono sbocciati“. A proposito di talenti. Oggi compie 21 anni un talento purissimo del Milan, Gigio Donnarumma: per vedere il video di auguri che ha pubblicato su ‘Instagram‘, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android