Calciomercato Milan – Post Donnarumma, piace Sirigu: pro e contro

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, qualora, a fine stagione, il Milan dovesse cedere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, suo portiere titolare, al miglior offerente, al fine di realizzare una maxi-plusvalenza (almeno 50 milioni di euro), i nomi sul piatto per la sua sostituzione sarebbero due: Salvatore Sirigu del Torino ed Alex Meret del Napoli.

Il primo, classe 1987, è sponsorizzato da Paolo Maldini, che ha già avuto modo di parlargli, ed anche da Zlatan Ibrahimovic, il quale ha giocato con lui nel PSG e che con lui (insieme a Maxwell e Marco Verratti) ha fondato una società finanziaria, prende uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro ed è in scadenza nel 2022. Per età, però, non rientrerebbe nei parametri del fondo Elliott Management Corporation per il nuovo corso del Milan.

A proposito di portieri rossoneri. Oggi Asmir Begovic, secondo estremo difensore del Diavolo, ha parlato ai microfoni del ‘Mirror‘. Per le sue dichiarazioni sull’incubo coronavirus, ma non soltanto, continua a leggere >>>

