Calciomercato Milan – Se non rinnova Donnarumma, ecco Sirigu o Meret

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, le quattro macro-aree nelle quali dovrà destreggiarsi Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nel prossimo futuro sono quelle relative all’area tecnica del club di Via Aldo Rossi, alla questione allenatore, e, naturalmente, quelle inerenti i rinnovi di contratto di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

In particolare su quest’ultima il quotidiano torinese ha incentrato oggi la propria attenzione: il contratto di Donnarumma con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2021 e rinnovarlo, per il fondo Elliott Management Corporation, rappresenta una sicura priorità. Il ragazzo originario di Castellammare di Stabia (NA) ha quasi 200 presenze in rossonero ad appena 21 anni e, nelle intenzioni del Milan, sarebbe il portiere del presente e del futuro.

Perderlo, per i rossoneri, sarebbe un colpo tremendo, ma il suo accordo tra 15 mesi non sarà più valido e, pertanto, ci si dovrà muovere adesso per evitare che Donnarumma vada via a parametro zero dal 1° luglio 2021. Per ‘Tuttosport‘, però, la sua permanenza, visto l’alto ingaggio attualmente percepito (6 milioni di euro netti a stagione) e l’elevata richiesta del suo procuratore Mino Raiola per firmare un nuovo contratto, è tutt’altro che scontata. Motivo per cui già Paolo Maldini e Zvonimir Boban avevano cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di sostituti sul mercato.

I nomi sul piatto sarebbero due: Salvatore Sirigu del Torino ed Alex Meret del Napoli. Il primo, classe 1987, è sponsorizzato da Maldini ed anche da Ibrahimovic, che ha giocato con lui nel PSG e che con lui (insieme a Maxwell e Marco Verratti) ha fondato una società finanziaria, prende uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro ed è in scadenza nel 2022. Per età, però, non rientrerebbe nei parametri del fondo Elliott per il nuovo corso del Milan. Il secondo, classe 1997, ha perso il posto da titolare al Napoli, con Gennaro Gattuso, in favore del colombiano David Ospina.

Tutto passerà, però, dal rinnovo di Donnarumma: in caso di mancato prolungamento del contratto, la cessione in estate sarebbe scontata. Difficile ipotizzare una sua permanenza in rossonero senza rinnovo, con Raiola determinato a portarlo via a parametro zero nel 2021. Difficile, però, ipotizzare anche che Donnarumma rinnovi il proprio accordo con il Diavolo tagliandosi l’ingaggio anziché aumentarlo. Finora l’agente si è sempre ‘piegato’ alla volontà di Gigio, tifoso rossonero. Il ragazzo, però, ha anche voglia di misurarsi ad alti livelli ed anche l’anno prossimo il Milan non sarà in Champions League. Dunque, quale futuro si prospetta per Donnarumma?

Il Milan potrebbe essere costretto a cederlo altrove (PSG? Juventus?) ed ‘accontentarsi’ di realizzare una maxi-plusvalenza (almeno 50 milioni di euro) dalla sua vendita. Per la difesa, invece, occhio alla possibilità di un clamoroso affare in entrata a costo zero …

