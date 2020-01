Calciomercato Milan – Piace Ünder, ma la valutazione è altissima: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Cengiz Ünder, classe 1997, esterno offensivo della Roma, sarebbe l’alternativa a Matteo Politano, classe 1993, di proprietà dell’Inter, per un Milan alla ricerca di un rinforzo nel settore in questa sessione invernale di calciomercato.

Per Ünder, per il quale per il momento, comunque, non ci sarebbe stato alcun contatto, i giallorossi chiedono quasi la lunga. La valutazione fatta dal club capitolino per il turco è altissima: non meno di 50 milioni di euro! Per tutte le altre idee e mosse del Diavolo in questo mercato di gennaio, continua a leggere >>>

