Calciomercato Milan – Under possibile alternativa a Politano: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan cerca sul mercato un esterno offensivo. Il nome a sorpresa rimbalzato nelle ultime ore è quello di Matteo Politano, ma attenzione anche alle alternative, considerando che l’Inter vuole almeno 20 milioni di euro per l’ex Sassuolo.

Maldini e Boban osservano infatti anche Under, attaccante della Roma. Al momento non c’è stato nessun contatto tra i due club, ma i giallorossi attribuiscono al turco una valutazione di addirittura 50 milioni di euro. Il turco piace, ma ovviamente le pretese del club romano dovranno essere ben diverse. Intanto il futuro di Piatek è sempre più in bilico, continua a leggere >>>

