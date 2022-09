Calciomercato Milan, i nomi sul taccuino: Da Kudus a Broja

Tutti i nomi sul taccuino di calciomercato del Milan secondo il noto giornalista Niccolò Ceccarini: Kudus, Broja e non solo...

In attesa della ripresa del campionato, il Milan continua a lavorare sottotraccia in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.