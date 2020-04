Calciomercato Milan – Milik, ecco la richiesta al Napoli per rinnovare

CALCIOMERCATO MILAN – Il Napoli, al termine di questa stagione, rischia di dover cedere Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco autore di 46 gol in 109 gare con la squadra azzurra, poiché l’ex Ajax andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021.

Milik, che ha tante offerte in Italia (Milan) ed all’estero (Schalke 04 in Germania ed Atlético Madrid in Spagna), secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ avrebbe chiesto quasi il doppio al club presieduto da Aurelio De Laurentiis per rinnovare l’accordo con il Napoli.

Il bomber, che attualmente percepisce 1,8 milioni di euro netti a stagione, per firmare nuovamente con il Napoli vorrebbe un sostanzioso aumento dello stipendio e salire fino a 3 milioni di euro netti l’anno. Gennaro Gattuso, tecnico azzurro, non vorrebbe perderlo.

