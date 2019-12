Calciomercato Milan – Matic, forte interesse dell’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Nemanja Matic, seguito anche dal Milan e dall’Inter. Il serbo è uno degli obiettivi primari di Simeone, ma dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il Manchester United non abbia intenzione di cedere Matic nella sessione invernale, sebbene sia in scadenza di contratto a giugno. In ogni caso Maldini e Boban sono alla finestra. Intanto ci sono delle novità importanti su Todibo, continua a leggere >>>

