Calciomercato Milan – Martorelli: “Paqueta al PSG? Ipotesi realizzabile”

CALCIOMERCATO MILAN – Giocondo Martorelli, operatore di calciomercato, ha parlato della situazione del centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, che resta in uscita dal Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale. Queste le dichiarazioni di Martorelli ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

“È una questione che fa parte dell’essere umano. Non vedo niente di anormale in quello che è successo la scossa settimana. Prima sentiva una fiducia che adesso magari non c’è più. Ha avuto un’ansia comprensibile per ogni ragazzo che può avere una certa sensibilità. Dopo quanto accaduto lo stimo ancora di più. PSG? Lo aveva scelto Leonardo. Credo che la stima rimanga intatta. È un’ipotesi realizzabile”.

Intanto, oggi, a ‘Casa Milan‘, si è visto Edoardo Crnjar, agente sportivo. Ecco di chi potrebbe aver parlato con la dirigenza rossonera: continua a leggere >>>

