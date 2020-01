Calciomercato Milan – Dalla Francia: PSG su Paqueta e Piatek, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Mercato in fermento in casa PSG. Quasi tutto pronto per concretizzare lo scambio con la Juventus che vedrà il trasferimento di Layvin Kurzawa, classe 1992, a Torino, mentre percorrerà il percorso inverso Mattia De Sciglio, che finirà a Parigi alla corte di Thomas Tuchel.

In attacco, invece, è possibile che venga ceduto subito Edinson Cavani, classe 1987, centravanti uruguaiano che ha già un accordo con l’Atlético Madrid a partire dal prossimo 1° luglio. Si lavora, quindi, per anticipare l’approdo del ‘Matador‘ sudamericano ai ‘Colchoneros‘ di Diego Pablo Simeone.

Per sostituire Cavani, ha riportato ‘Le Parisien‘, quotidiano da sempre molto vicino alle vicende di casa PSG, il club francese pensa a due calciatori del Milan, vale a dire il centrocampista offensivo Lucas Paquetá, brasiliano classe 1997, ed il centravanti Krzysztof Piatek, polacco classe 1995.

Il Milan, però, secondo ‘LP‘, ritiene di non aver ricevuto, al momento, nessuna offerta ufficiale dal PSG né per Paquetá né per Piatek. Intanto, si fa complicato il trasferimento di Jesús Suso al Siviglia: per scoprire i motivi, continua a leggere >>>

