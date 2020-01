Calciomercato Milan – Kurzawa va alla Juventus in cambio di De Sciglio

CALCIOMERCATO MILAN – Il calciomercato della Juventus era stato dichiarato chiuso, ma così non è. Secondo quanto riferito dall’Equipe, infatti, è ormai a un passo lo scambio col Paris Saint-Germain per Layvin Kurzawa. In cambio andrà a Parigi l’ex rossonero Mattia De Sciglio. Il terzino francese piaceva anche al Milan, che lo aveva seguito per molto tempo. Non aveva molto spazio in squadra e la cessione era nell’aria. Scambio a titolo definitivo tra i due. Non è ancora chiaro se ci saranno dei conguagli, anche se è probabile che la Juve debba aggiungere almeno 3 milioni al cartellino del suo terzino sinistro.

