Calciomercato Milan – Non ci sono offerte significative per Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997, potrebbe lasciare il Milan entro fine gennaio soltanto in presenza di una proposta interessante. Finora, però, per il numero 39 rossonero non sono giunte offerte ritenute significative, anche se, da Torino, si parla con insistenza di un possibile scambio tra Milan e Juventus che coinvolgerebbe, oltre Paqueta, anche Federico Bernardeschi. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android