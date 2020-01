Calciomercato Milan – Paqueta per Bernardeschi, si ragiona sullo scambio

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Milan e Juventus hanno concretamente parlato di uno scambio tra Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che gioca in rossonero dal gennaio 2019, e Federico Bernardeschi, classe 1994, attaccante esterno italiano che milita in bianconero dall’estate 2017.

Paqueta, infatti, sente il bisogno di cambiare aria e Bernardeschi non si sente centrale nel progetto di Maurizio Sarri. Questioni ambientali, tattiche e personali, per ‘Sport Mediaset‘, spingono, pertanto, i due giocatori lontano dalle attuali, rispettive squadre di appartenenza ed uno scambio potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.

Paqueta è stato pagato 35 milioni, Bernardeschi 40. Mentre, però, l’ex Flamengo, al Milan, guadagna meno di 2 milioni di euro netti a stagione, l’ex Fiorentina, alla Juventus, ne percepisce 4. Trovare un punto di incontro economico non è facile, visto che il tempo stringe (il calciomercato invernale chiuderà venerdì, n.d.r.) ma neppure impossibile secondo ‘Sport Mediaset‘.

Bernardeschi, nel 4-4-2 di Stefano Pioli, troverebbe la sua collocazione naturale largo a destra in un Milan pronto a cedere Jesús Suso al Siviglia, mentre Paqueta, elemento dalle indiscusse qualità tecniche, andrebbe ad arricchire di qualità il centrocampo di Sarri Agenti, intermediari (e dirigenti) sono al lavoro per uno scambio che avrebbe del clamoroso.

