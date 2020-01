Calciomercato – Milan-Siviglia: ancora parecchia distanza su Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il sito di Sky Sport, il Siviglia continua a insistere per Suso e prosegue i suoi contatti con il Milan. Le due società tuttavia sono distanti sia sulla formula del trasferimento sia sulla valutazione economica. Il club rossonero vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, mentre gli andalusi vogliono solo in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. Questa ipotesi, però, non soddisfa al momento i rossoneri. E anche come numeri la forbice è ampia: 28-30 milioni la richiesta del Milan, 20 l’offerta del Siviglia. Anche per quanto riguarda Rodríguez l’intesa col Fenerbahce sembra non sia ancora arrivata>>>

