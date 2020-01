Calciomercato Milan – Ancora nessuna offerta del Fenerbahce per Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan attende di conoscere il futuro di Ricardo Rodríguez che ha da tempo un accordo col Fenerbahce. I turchi, tuttavia, non hanno ancora inviato l’offerta in via Aldo Rossi, sebbene ci sia stato il via libera all’operazione da parte della Federazione turca che aveva in un primo tempo bloccato il mercato dei gialloneri a causa del FPF. Nel caso in cui dovessi sbloccarsi la trattativa per lo svizzero, il Milan avrebbe messo nel mirino Antonee Robinson del Wigan per il quale avrebbe un accordo con gli inglesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Intanto, Paquetà potrebbe restare: da scartare ormai l’ipotesi PSG>>

